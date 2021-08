Gminy wiejskie: miliardy strat przez Polski Ład

Na skutek pomysłów podatkowych Polskiego Ładu gminy wiejskie stracą 44 mld zł w ciągu 10 lat – alarmuje Związek Gmin Wiejskich.

Pojawił się kolejny krytyczny głos ze strony środowisk samorządowych na temat propozycji podatkowych rządu zawartych w projekcie tzw. Polskiego Ładu. Tym razem swoje stanowisko przedstawia Zwązek Gmin Wiejskich.

„Szacowany spadek dochodów gmin wiejskich w 2022 r. to 2,4 mld zł, a gmin miejsko-wiejskich 2,2 mld zł. Spadek ten w 2022 r. i w kolejnych latach dla gmin wiejskich to ponad 40 proc. nadwyżki operacyjnej z roku 2020. Łącznie gminy z obszarami wiejskimi stracą ponad 44 mld zł w ciągu dekady” - czytamy w opinii Krzysztofa Iwaniuka, przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich (ZGW), do podatkowego projektu Polskiego Ładu.

Dodaje on, że „większość gmin z obszarami wiejskimi po zmianie przepisów o PIT utraci zdolność kredytową oraz może zakończyć rok budżetowy deficytem operacyjnym, uniemożliwiającym dalsze funkcjonowanie jednostek”.

Eksperci związku wyliczyli, że w roku 2022 r. i 2023 r. każda gmina wiejska będzie traciła proporcjonalnie ok. 26 proc. dochodów z podatku PIT. Podkreślają, że większe straty ponosić będą gminy o małym potencjale dochodów niż gminy mające dobrze zarabiających mieszkańców.

„Ponadto ograniczenie dochodów bieżących gmin spowoduje znaczne ograniczenie nakładów na sferę społeczną np. w zakresie opieki i wychowania dzieci czy programów senioralnych” - ostrzega rząd przewodniczący ZGW.

Powodem obaw o znaczne uszczuplenie dochodów gmin są propozycje np. podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys zł (mniej osób wpadnie w stawkę podatkową 32 proc. ). Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują prawie 40 proc. dochodów z podatku PIT obywateli (reszta trafia do budżetu państwa). Według resortu finansów, tak znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie progu podatkowego ma zmniejszyć obciążenia obywateli aż o 8 mld zł rocznie. Straci więc nie tylko budżet centralny, ale i budżety samorządów terytorialnych.

ZGW podkreśla, że rząd znacznie zmniejszając dochody podatkowe samorządom chce jednocześnie zapewnić rekompensatę budżetowi państwa w postaci obciążenia wszystkich obywateli 9-procentową składką zdrowotną (nieodliczalną od PIT) i rosnącą proporcjonalnie do dochodów. Gigantyczne dochody z nowej składki zdrowotnej (szacuje się je na kilkanaście miliardów złotych rocznie) mają trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gminy wiejskie apelują do rządu o rezygnację z pomysłów podatkowych zabierających im dochody. Postulują przyznanie im udziału np. w dochodach z podatku ryczałtowego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę, że w ciągu dwóch tygodni rząd przedstawi projekt ustawy, na podstawie której do samorządów terytorialnych ma trafić pod koniec tego roku 8 mld zł.

Na skutek podatkowych zmian Polskiego Ładu wszystkie samorządy w kraju (także miasta) miałyby stracić 145 mld zł w ciągu 10 lat.