Go Ahead przechodzi do historii

Po przejęciu polskiej agencji wyspecjalizowanej w koncertach klubowych przez Live Nation Entertainment branża czeka na nowy cennik.

Fani muzyki na żywo znają Go Ahead nie tylko z tego, że firma sprowadziła do Polski wiele międzynarodowych gwiazd, takich jak George Ezra, Florence + the Machine, Wolf Alice, Twenty One Pilots czy Years&Years, ale także jako współorganizatora Spring Break, czyli corocznej imprezy showcase’owej (festiwal odbywający się w kilku miejscach połączony z branżową konferencją) promującej polskich artystów. Spółka działa od 2005 r. i została założona przez Łukasza Mintę i Andrzeja Jegliczkę. Teraz marka znika, firmę przejął bowiem globalny lider branży — Live Nation Entertainment (LNE). Koncern otworzy regionalne biuro w Poznaniu, ale jego główna siedziba w Polsce pozostanie w Warszawie. LNE składa się z takich podmiotów, jak Ticketmaster, Live Nation Concerts i Live Nation Sponsorship. O jej pozycji świadczy fakt, że co roku organizuje ponad 20 tys. koncertów i na stałe współpracuje z ponad 2 tysiącami artystów z całego globu.