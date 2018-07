Goldman Sachs: Perspektywy surowców są korzystne

Rynki surowcowe powinny w drugiej połowie roku sobie radzić dobrze, jednak najprawdopodobniej utrzyma się wysoka zmienność, zapowiada Jeff Curie z banku Goldman Sachs.

Ostatnie umocnienie dolara, związane ze słabością gospodarek rozwijających się, a zwłaszcza Chin, dobiega końca, a to powinno wesprzeć rynki surowcowe, zapowiada Jeff Curie, szef działu analiz rynków surowcowych w Goldmanie Sachsie. Zdaniem specjalisty, który udzielił wywiadu telewizji Bloomberg, stopy Fedu wkrótce osiągną cykliczny szczyt i będą się stabilizować lub lekko opadać, a to także korzystny scenariusz dla rynków surowcowych. Z drugiej strony inwestorzy są zmęczeni wydarzeniami z dziedziny polityki, z napięciami handlowymi oraz konfrontacją na linii Waszyngton-Teheran na czele, a to może przekładać się na podwyższoną zmienność, ocenia Jeff Curie.



Zdaniem eksperta ceny ropy będą stabilizowały się w przedziale 70-80 USD za baryłkę. Fundamenty sprzyjają zwyżkom, jednak niepewność co do polityki może je uniemożliwić, podbijając jednocześnie zmienność. Jako surowiec negatywnie reagujący na otoczenie polityczne Jeff Curie wymienia także miedź (głównym konsumentem surowca są Chiny). Jednocześnie wyraźne słabnięcie aktywności w długoterminowych projektach zwiększania mocy wytwórczych może oznaczać w dłuższej perspektywie niedobory na rynkach szeregu surowców, zapowiada ekspert Goldmana Sachsa.