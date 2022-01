Goldman Sachs stawia na złoto

Amerykańska instytucja w raporcie z 26 stycznia zatytułowanym “Złoto: czas kupić defensywne aktywa” podkreśla, że obecnie mamy do czynienia ze splotem czynników, które powinny w dłuższym terminie determinować zwyżkę wyceny kruszcu. Są to m.in. napięcia geopolityczne, niepewność co do skali wzrostu stóp procentowych w amerykańskiej gospodarce, wysoką i co ważne, trwałą presję inflacyjną, zawirowania na rynkach finansowych i popyt na kruszec ze strony banków centralnych. Analitycy Goldman Sachs oczekują dalszego wzrostu popularności ETF-ów na złoto i prognozują, że budowanie „złotych pozycji” powinno przyspieszyć do rocznego tempa 300 ton w 2022 r.

Z tych też powodów podnieśli prognozowaną cenę docelową złota w 12-miesięcznej perspektywie do 2150 USD za uncję z 2000 USD poprzednio. W krótkim terminie obejmującym okres 3 miesięcy projekcja została natomiast obniżona z 2000 do 1950 USD/u, zaś średnioterminowa (6-miesięczna) podwyższona do 2050 USD/u.

Bank rekomenduje też zajmowanie długich pozycji na kontraktach na giełdzie Comex.

Więcej w raporcie Goldman Sach do pobrania TUTAJ>>