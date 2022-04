Goldman Sachs: w najgorszym scenariuszu S&P500 straci 21 proc.

Zespół strategów, na czele którego stoi David Kostin, podtrzymał prognozę zakończenia przez S&P500 roku na poziomie 4700 pkt. Oznacza to, że indeks, który na finiszu ubiegłego roku wynosił 4766 pkt., zyska jeszcze tylko 4 proc. wobec zamknięcia piątkowej sesji.

W najgorszym, „recesyjnym” scenariuszu Goldman Sachs prognozuje spadek S&P500 o 21 proc. do 3600 pkt. na koniec obecnego roku. Stratedzy banku uważają, że odwrócenie krzywej rentowności na kluczowym odcinku 2- i 10-letnich obligacji USA, do którego doszło kilka razy w ostatnim czasie, także w poniedziałek, nasili się w dalszej części roku. Goldman Sachs szacuje szansę recesji w USA w okresie następnych 24 miesięcy na 38 proc. Przypomina jednocześnie, że samo odwrócenie krzywej rentowności nie szkodziło zwykle rynkom akcji. Może jednak pociągnąć je w dół w połączeniu z wysoką inflacją, co stało się w latach 70. XX wieku, podkreśla zespół Kostina.

- Odwrócenie krzywej nastąpiło w 1973 roku, który z racji wysokiej inflacji jest porównywalny z obecnym okresem. Zwrot S&P500 był ujemny podczas kolejnych trzech, sześciu i 12 miesięcy, nastąpiło wejście w rynek niedźwiedzia i spadek o 48 proc. w ujęciu nominalnym i o 57 proc. w realnym – głosi raport banku.