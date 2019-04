Gospodarka Kenii wzrosła najmocniej od ośmiu lat

Miniony rok kenijska gospodarka może zaliczyć do udanych. Rozwijała się najmocniej od ośmiu lat.

PKB tego afrykańskiego kraju wzrósł w 2018 r. o 6,3 proc. w porównaniu z 2017 r., wynika z danych Kenya National Bureau of Statistics. To najwyższa dynamika wzrostu od 2010 r. kiedy to PKB zwiększył się o 8,4 proc. To również wynik lepszy od projekcji, która zakładała wzrost rzędu 6 proc. Rząd oczekuje, że w bieżącym roku gospodarka wzrośnie o ponad 6 proc. – powiedział Henry Rotich, sekretarz skarbu. Wyniki zrealizowane w 2018 r. przewyższyły oczekiwania Banku Światowego, który prognozował wzrost...