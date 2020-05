Gottstein: po pandemii Credit Suisse będzie potrzebował mniej pracowników

Prezes Thomas Gottstein powiedział, że po kryzysie spowodowanym przez pandemię koronawirusa Credit Suisse będzie potrzebował w średnim terminie mniej pracowników w związku z perspektywą niższego wzrostu i rosnącej liczby niewypłacalności.

Gottstein zwrócił uwagę, że bankowość internetowa stała się ważniejsza dla szwajcarskiego banku, co prowadzi do zmniejszenia liczby jego oddziałów. Do tego doświadczenie pracy zdalnej spowodowało, że Credit Suisse będzie prawdopodobnie potrzebował mniejszej przestrzeni biurowej. Gottstein powiedział, że jego priorytetem jest „odchudzenie” działalności banku. Prezes podkreślił również, że Credit Suisse „musi coś zmienić” w swojej komórce bankowości inwestycyjnej, która przynosi straty od kilku kwartałów.