Gowin: nikogo nie pozostawimy w tych trudnych czasach bez pomocy

Chcę jasno zadeklarować - nikogo, absolutnie nikogo nie pozostawimy w tych trudnych czasach bez pomocy - mówił w środę wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Zaznaczył, że dobry rynek pracy opiera się na równowadze praw pracodawców i pracowników.

Jak podkreślił wicepremier Gowin w programie Tłit na portalu WP, ministrowie są rozliczani nie z deklaracji, tylko z tego, co realnie zrobią. Zaznaczył, że skala wyzwań stojących przed Polską, tak jak i całym światem, jest wyjątkowo trudna.



"Nadchodzą trudne czasy. Natomiast chcę jasno zadeklarować - w imieniu nie tylko swoim, ale i całego rządu: nikogo, absolutnie nikogo nie pozostawimy w tych trudnych czasach bez pomocy" - powiedział.



Pytany o to, co powinno się zmienić na rynku pracy, wskazał, że umie prowadzić dialog i będzie "ministrem autentycznego, szczerego dialogu".



"Nikt z nas nie chce ani dyktatu związków zawodowych, ani dyktatu pracodawców. Dobry rynek pracy, dobra gospodarka opiera się na równowadze praw pracodawców i pracowników. I do tego będę dążył" - zadeklarował.



Minister Gowin podkreślił, że chodzi mu o uratowanie jak największej liczby polskich firm, o stworzenie jak największej liczby bezpiecznych miejsc pracy.