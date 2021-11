Gra w zielone [PODCAST]

Pamiętacie słynne „How dare you?” Grety Thunberg dwa lata temu podczas szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku? Obecnie trwa szczyt klimatyczny w Glasgow, Greta dorosła, i potrafi sobie z polityków zażartować. Cały świat się przez te dwa lata zmienił.

Ferdinand von Schirach, niemiecki pisarz i adwokat, zaproponował niedawno poszerzenie karty praw podstawowych unii europejskiej o sześć nowych praw, a pierwsze z nich to prawo do czystego środowiska. W Pulsie Biznesu właśnie mamy kolejną edycję Zielonej gospodarki, czyli serii tekstów i komentarzy o ekologii w biznesie. Firmy nauczyły się grać w zielone. Co się w Polsce zmieniło i ile mamy jeszcze do zrobienia?

O tym, czy firmy zajmują się ekologią wyłącznie z troski o środowisko, jak to robić i jak wygląda Polska na tle innych krajów, opowiada dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, współzałożycielka i członek zarządu fundacji Climate Strategies Poland.

Wszystkie firmy kurierskie chwalą się przechodzeniem na elektryczną flotę. Ale czy elektryczne samochody, które się ładuje w Polsce z energii z węgla, są faktycznie ekologiczne? Na to m.in. pytanie odpowiada Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji w DHL.

Niektóre firmy działają w pojedynkę, inne chcą współpracować dla klimatu. Tak zrobiła Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój – stworzyły koalicję Dbamy o wodę, do której zapraszają partnerów: inne firmy, samorządy, organizacje i mieszkańców. Koalicja, której rzecznikiem jest Piotr Popa, przygotowała raport o wpływie zmian klimatu na zasoby wody na Żywiecczyźnie. Wynika z niego, że w 2100 r. klimat w tym regionie może być taki jak w północnych Włoszech. Czy można temu zapobiec?

Czy myślicie, że kopalnia węgla może być ekologiczna? Na to pytanie odpowiada Agata Kostarz, kierownik działu spolecznej odpowiedzialnosci i zrównoważonego rozwoju w spółce Lubelski węgiel „Bogdanka”.

Kuba Gogolewski, ekspert ds. finansowania sektora energetycznego, mówi o greenwashingu i o tym, jak bardzo polskie firmy są z ekologią na bakier.

