Po pierwszym półroczu grecka giełda wypracowała najwyższą stopę zwrotu w Europie. Kraj pozbył się lewaków z Syrizy i po wieloletniej banicji powrócił na rynek długu

Od początku roku do 12 lipca grecki indeks Athex Composite zyskał 39 proc., co jest najlepszym wynikiem w Europie. To o przeszło 10 pkt proc. wyższa stopa zwrotu niż w przypadku rosyjskiego RTS i dwukrotnie więcej niż wypracowały kolejne na liście indeksy giełd w Bukareszcie i Mediolanie.