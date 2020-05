Grecja zacznie przyjmować turystów od 1 lipca

Premier Kyriakos Mitsotakis poinformował, że Grecja pozwoli na bezpośrednie przyloty zagranicznych turystów od 1 lipca. Jednocześnie ogłosił wsparcie finansowe dla branży turystycznej.

- Tak jak wygraliśmy walkę o zdrowie, wygramy wojnę o gospodarkę – ogłosił Mitsotakis w wystąpieniu telewizyjnym.

Podkreślił, że Grecy powinni nadal wykazywać się tą samą dyscypliną, elastycznością i solidarnością, która zyskała „globalny podziw” podczas epidemii. Priorytetem jest ochrona miejsc pracy, oświadczył premier Grecji.

W kraju liczącym 11 mln mieszkańców zanotowano 2,85 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 166 osób.

Restauracje otworzą się w Grecji 25 maja. Zniesiony zostanie zakaz podróżowania na greckie wyspy dla osób, które nie są ich mieszkańcami. 15 czerwca otwarte mają zostać działające w sezonie turystycznym hotele, ogłosił Mitsotakis.

Premier powiedział, że od 1 czerwca do końca października zostanie obniżony z 24 proc. do 13 proc. podatek od sprzedaży biletów na promy, samoloty i autobusy, a także napoje niealkoholowe sprzedawane w kawiarniach, barach i restauracjach.

Rząd Grecji planuje także subsydiowanie części wynagrodzeń zatrudnionych w sektorach najmocniej poszkodowanych przez pandemię, w tym turystyce, która generuje ok. 20 proc. PKB kraju. Wykorzysta do tego środki z unijnego programu SURE.