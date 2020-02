Greenpeace: skażenie powietrza kosztuje świat 8 mld USD dziennie

3,3 proc. produktu globalnego brutto, czyli 2,9 bln USD rocznie traci świat z powodu skażenia powietrza, wyliczyły w raporcie Greenpeace Southeast Asia i Center for Research on Energy and Clean Air.

Autorzy badania twierdzą, że największe straty z powodu skażenia atmosfery ponoszą Chiny (900 mld USD), USA (600 mld USD) i Indie (150 mld USD). Wskazują, że skutkiem korzystania z paliw kopalnych jest ok. 4,5 mln przedwczesnych zgonów każdego roku. Twierdzą także, że ekspozycja na pył, którego cząsteczki nie są większe niż 2,5 mikrometra, przyczynia się do śmierci ok. 40 tys. dzieci jeszcze przed osiągnięciem przez nie wieku 5 lat.