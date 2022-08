Grupa BOŚ miała w I półroczu blisko 84 mln zł zysku netto

Z danych zaprezentowanych w środę przez Bank Ochrony Środowiska wynika, że w pierwszym półroczu 2022 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w wysokości 83,9 mln zł wobec 6,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik z tytułu odsetek w I półroczu przekroczył 334,0 mln zł, co oznacza wzrost o 88 proc. r/r. Wynik z tytułu opłat i prowizji był zbliżony do osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 r. i wyniósł 68,6 mln zł (spadek o 2 proc. r/r).

Fot. Andrzej Bogacz/FORUM

Kwota kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 938 mln zł i była o 49 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz stanowiła ponad 50 proc. sprzedaży kredytów ogółem.

„Odnotowane w pierwszych miesiącach tego roku wysokie tempo poprawy wyników finansowych Grupy BOŚ, a także zmiany w otoczeniu zewnętrznym Banku, m.in. uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, skłoniły nas do zaktualizowania strategii rozwoju na lata 2021 – 2023 i podwyższenia aspiracji finansowych BOŚ, pomimo wielu wyzwań i stanu znaczącej niepewności regulacyjno-gospodarczej, w jakim od dłuższego czasu funkcjonujemy. Zgodnie z opublikowaną w czerwcu br. nową projekcją finansową, zakładamy osiągnięcie w 2023 r. wyniku na działalności bankowej powyżej 734 mln zł oraz wskaźnika ROE na poziomie 6,3 proc.” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann.

BOŚ podał, że zysk netto wypracowany przez grupę w pierwszej połowie 2022 r. przełożył się na znaczącą poprawę wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), który w omawianym okresie wyniósł 6,6 proc. wobec 2,5 proc. w 2021 r. Poprawił się także wskaźnik kosztów do dochodów, który wyniósł 52 proc. wobec 64,9 proc. w minionym roku.

„Kierunki strategicznego rozwoju Grupy BOŚ pozostają bez zmian. Konsekwentnie dążymy m.in. do zwiększenia do 50 proc. udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem. W pierwszym półroczu tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów. Saldo zielonych kredytów na koniec czerwca tego roku przekroczyło poziom 5 mld zł i było o 6 proc. wyższe niż na koniec 2021 r. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym Banku wzrósł tym samym do 39,4 proc. z 37,1 proc. na koniec minionego roku” – dodał prezes BOŚ.

W pierwszym półroczu 2022 r. obroty BOŚ z tytułu transakcji faktoringowych sięgnęły 3 mld zł, co oznacza wzrost o 49 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. Bank podał także, że w związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych, na początku sierpnia br. NFOŚiGW zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji BOŚ (będącego jedynym bankiem-operatorem programu „Mój elektryk w ramach tzw. ścieżki leasingowej) o dodatkowe 100 mln zł, podwajając tym samym dostępną pulę pieniędzy na dopłaty. Łączna wartość przyznanych dotychczas dotacji wyniosła 81,5 mln zł (wg stanu na 02 sierpnia 2022r.).

Głównym akcjonariuszem BOŚ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma 58,05 proc. akcji, właścicielem 5,54 proc. jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a posiadaczem 8,61 proc. akcji banku jest PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych.