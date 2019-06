Gucci sfinansuje renowację skały, z której Rzymianie zrzucali zdrajców

Włoski dom mody Gucci sfinansuje renowację Tarpejskiej Skały, klifu w pobliżu Forum Rzymskiego, z którego zrzucano skazanych na śmierć więźniów, informuje thelocal.it.

Tarpeijska Skała, czyli Rupe Tarpea, ucierpiała w sierpniu zeszłego roku na skutek "mini osuwiska", kiedy to odpadły kawałki starożytnego klifu.



Wielu turystów odwiedza muzea kapitolińskie na szczycie wzgórza, nie zdając sobie jednak sprawy, że kilka metrów dalej, pokryta chwastami i śmieciami znajduje się fascynująca część historii Rzymu.



Według legendy nazwa pochodzi od Tarpei, córki wodza rzymskiego Tarpejusa, który kierował obroną Kapitolu w czasie wojny z Sabinami. Dziewczyna zakochała się w wodzu Sabinów – Tacjuszu, któremu obiecała wydać obrońców Kapitolu w zamian za obietnicę małżeństwa i to co Sabinowie "mieli na lewych rękach". Chodziło o złote naramienniki, jednak Sabinowie, po opanowaniu Kapitolu, zarzucili Tarpeję trzymanymi w lewych rękach tarczami i zabili ją.





Zmiażdżyli Tarpeję na śmierć, a jej ciało było albo zakopane wewnątrz tego, co odtąd będzie znane jako Tarpeijska Skała, albo zrzucone z jej szczytu.



Później Rzymianie wykorzystywali to miejsce, by zabijać najbardziej znanych przestępców zrzucając ich głową w dół z wysokości 25 metrów. Okropna kara była zarezerwowana dla zdrajców, morderców i rebeliantów, których krwawy koniec miał służyć jako ostrzeżenie dla innych.



"Tarpeijska Skała jest blisko Kapitolu" - tak brzmiało stare rzymskie powiedzenie - innymi słowy, nawet na szczycie władzy, nigdy nie jest się daleko od upadku.



Celem restauracji jest przywrócenie trochę podziwu, który otaczał to miejsce. Gucci zapłaci za rewitalizację terenu, w ramach której zostaną oczyszczone ścieżki wokół skały, zainstalowane nowe oświetlenie i ponownie otwarte ogrody, które przez lata pozostawały zamknięte.



Prace potrwają półtora roku. Burmistrz Virginia Raggi powiedziała, że renowacja zmieni ten teren w "wyjątkowe i przemawiające miejsce, w którym odbywać się będą ważne wydarzenia kulturalne i artystyczne".