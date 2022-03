Gundlach: wysoka inflacja zmusi Fed do agresywnych podwyżek stóp

Jeffrey Gundlach, szef DoubleLine Capital ostrzega, że inflacja wzrośnie w tym roku w USA do 10 proc., co zmusi Fed do agresywnego podwyższania stóp procentowych pomimo niepewności generowanej przez wojnę na Ukrainie, informuje Bloomberg.

- Ich zadaniem jest walka z inflacją. Jak dotąd strasznie się nie spisali – powiedział słynny inwestor o banku centralnym USA.