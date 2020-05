GUS: nadwyżka w obrotach handlu zagranicznego w pierwszym kwartale wyniosła 3,5 mld zł

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego Polski w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 3,5 mld zł - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W takim samy okresie przed rokiem dodatnie saldo wyniosło 1,0 mld zł.

Dodano, że obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 254,9 mld zł w eksporcie oraz 251,4 mld zł w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. eksport wzrósł o 0,6 proc., a import spadł o 0,4 proc.

"Mimo wprowadzonych w drugiej połowie marca br. szeregu ograniczeń na terenie Polski związanych z COVID-19 to nie miały one dużego wpływu na statystykę obrotów towarowych z zagranicą. Granice dla przepływu towarowego były i są otwarte. W danych za marzec, odnotowano spadek obrotów w statystyce towarowej handlu zagranicznego, tzn. w eksporcie o 5,6 proc., a w imporcie o 2,5 proc. w stosunku do marca ub. roku" - poinformował urząd w komunikacie.

GUS poinformował też, że dynamika z naszym głównym partnerem handlowym Niemcami w marcu w eksporcie, jak i w imporcie obniżyła się w porównaniu z marcem ubiegłego roku, wyniosła odpowiednio 97,8 proc. i 93,0 proc.

Z danych GUS wynika, że udział Niemiec w eksporcie w pierwszym kwartale tego roku obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,4 p. proc. i wyniósł 27,6 proc., a w imporcie o 1,1 p. proc. i stanowił 21,6 proc. Dodatnie saldo wzrosło do 16,2 mld zł wobec 13,6 mld zł od stycznia do marca 2019 r.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku wartość eksportu towarów do Niemiec wyniosła 70,4 mld zł, a importu - 54,2 mld zł.

Jak podaje GUS w pierwszym kwartale br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Stanów Zjednoczonych i Czech, a importu - z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Chin oraz Rosji.