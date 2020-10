Szwedzki sprzedawca odzieży planuje zamknąć setki sklepów stacjonarnych w przyszłym roku. To efekt wzrostu popularności zakupów online w dobie pandemii koronawirusa, pisze Reuters.

H&M, który przez dziesięciolecia rozbudowywał swoją sieć sklepów na całym świecie, w przyszłym roku będzie dążył do zmniejszenia ich liczby o 250. To 5 proc. ogółu. Gigant odzieżowy chce skupić się na rozwoju e-commerce. Zainteresowanie tym kanałem sprzedaży wzrosło w trakcie pandemii.

Firma odnotowała mniejszy niż oczekiwano spadek zysków w trzecim kwartale roku. Zarobiła 2,37 mld koron (265,6 mln USD). Analitycy prognozowali zysk na poziomie 2,03 mld koron. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 5,01 mld koron.

Sprzedaż rok do roku spadła we wrześniu o 5 proc. W okresie od marca do czerwca spadek sprzedaży sięgał 50 proc. Wówczas, po raz pierwszy od wielu dekad, H&M odnotował kwartalną stratę.

„Chociaż wyzwania są dalekie od zakończenia, wierzymy, że najgorsze już za nami i jesteśmy dobrze przygotowani, by wyjść z kryzysu silniejsi” – stwierdziła dyrektor generalna Helena Helmersson.