Haitong podniósł rekomendację dla KGHM

Krzysztof Kozieł, analityk Haiton Banku, w raporcie z 13 grudnia podniósł ze "sprzedaj" do "neutralnie" rekomendację dla akcji KGHM. Cenę docelową podwyższył z 79,30 do 82,04 zł.

Głównym powodem zmiany nastawienia do akcji jest oczekiwany wzrost produkcji metalurgicznej w 2019 r., wzrost cen miedzi oraz potencjalne ograniczenie podatku miedziowego, co w ocenie analityka Haitong Bank pozwoli zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej i gazu oraz wyższe koszty pracy.

Szacowany wzrost produkcji metalurgicznej wynika przede wszystkim z efektu niskiej bazy 2018 r., kiedy w wyniku przeprowadzonej w drugim kwartale modernizacji Huty Miedzy Głogów II produkcja miedzi spadła o ok. 37 tys. ton. Ponadto włączenie instalacji prażenia koncentratu planowane w 4 kw. 2018 powinno poprawić wskaźnik wykorzystania mocy w Hucie Miedzi Głogów I (79,6 proc. planowanych mocy produkcyjnych), co będzie prowadziło do zmniejszenia zapasów koncentratu zgromadzonego w okresie ostatnich dwóch lat.

Według analityka Haitong Bank wyższy przerób własnych koncentratów r/r powinien mieć przełożenie na produkcję srebra metalicznego, która w jego ocenie wzrośnie w 2019 r. o 200 ton r/r. Wzrost CAPEX w kolejnych latach może ciążyć na przepływach, jednak z uwagi na przewidywane ograniczenie kapitału pracującego, można oczekiwać raczej silnego FCF w porównaniu do bieżącego roku.

Analityk Haitong Bank zwraca uwagę, że obecna sytuacja makroekonomiczna nie do końca przemawia za wzrostami cen metali bazowych biorąc pod uwagę niższe odczyty PMI i trwający spór handlowy z USA. Z drugiej strony dostrzega jednak presję na globalne stawki TC/RC oraz bardzo niski stan zapasów katod na największych giełdach, co może doprowadzić do wzrostu cen, o ile popyt na metal się utrzyma. Dodatkowym czynnikiem, który mógłby przyczynić się do wzrostów cen miedzi jest raczej niewielka liczba nowych projektów górniczych planowanych na 2019 r. oraz zdarzenia jednorazowe (np. przejście z odkrywki do wydobycia podziemnego w kopalni Grasberg w 2019 r.).

