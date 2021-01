Heca zrobi kurierów z kelnerów

Spółdzielnia socjalna wygrała wart ponad 1 mln zł przetarg na dostarczenie dokumentów mieszkańcom Gdańska. Realizując zlecenie, chce pomóc m.in. restauratorom i hotelarzom

Kto dostarczy dokumenty szybciej niż firma kurierska? Spółdzielnia Socjalna Heca, w ramach, której działają Tczewscy Kurierzy Rowerowi (TKR) i Warsztat na Patencie (WnP), będzie odpowiedzialna za rozwiezienie 150 tys. decyzji podatkowych gdańszczanom. Zlecenie z urzędu miasta jest warte 1,1 mln zł, termin wykonania upływa z końcem lutego. To kilkaset miejsc pracy tymczasowej dla mieszkańców Gdańska.

Społeczny biznes

Przedsiębiorstwa socjalne nie dzielą zysków, przeznaczają je na cele społeczne. Według danych DES (departament ekonomii społecznej i solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) w całej Polsce zarejestrowano ich 1431, a w województwie pomorskim 75.

Jednostki samorządowe regionu wspierają społeczny biznes, bo chcą żeby takie przedsiębiorstwa stały się poważnymi graczami na rynku. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (OMGGS) podaje, że Heca otrzymała największe zlecenie w historii ekonomii społecznej na jego terenie.

Misją spółdzielni jest reintegracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnością i zagrożonych ubóstwem. W TKR i WnP zdobywają doświadczenie zawodowe i się usamodzielniają.

- Heca została założona przez ludzi z organizacji pozarządowych. Brakowało nam narzędzi do aktywizacji zawodowej, a w spółdzielni mogliśmy tworzyć wspierane miejsca pracy. Tczewscy Kurierzy Rowerowi byli naszą pierwszą inicjatywą. Na co dzień rozwozimy przesyłki dla Tczewa, jesteśmy operatorem pocztowym. Gdańsk to nasz naturalny kierunek rozwoju, tam też działamy w ramach naszej drugiej marki – Warsztatu na Patencie – mówi Paulina Kremer ze Spółdzielni Socjalnej Heca.

W WnP osoby objęte programem projektują i tworzą tzw. meble upcyklingowe (kreatywna forma powtórnego przetwarzania odpadów).

– Nasze meble można zobaczyć m.in. w miasteczku kontenerowym 100cznia w Gdańsku. Chcemy pokazać, że można łączyć cele biznesowe i społeczne – podkreśla Paulina Kremer.

Lokalne wsparcie

TKR współpracują od kilku lat z tczewskim urzędem miasta jako operator pocztowy. Mając takie doświadczenie, spółdzielnia postanowiła wziąć udział w gdańskim przetargu na dostarczenie dokumentów.

- Byliśmy jedynym podmiotem. Warunki były wyśrubowane, bo chodziło o czas. Przekonaliśmy, że szybko dostarczymy dokumenty podatnikom, a potwierdzenia odbioru urzędnikom. Przy wykonaniu zlecenia będzie pracować 200 osób. Obecnie szukamy składu – mówi Paulina Kremer.

Pro bono Spółdzielnia Socjalna Heca, którą reprezentuje Paulina Kremer, chce rozbudowywać swoje marki i pokazać, że można łączyć cele biznesowe i społeczne. materiały prasowe

Realizując zlecenie, Heca chce wesprzeć lokalnych przedsiębiorców z branż gastronomicznej, hotelarskiej i eventowej, zmuszonych do przestoju w czasie pandemii. Zamierza m.in. zaoferować tymczasowe zajęcie pracownikom zamkniętych hoteli i restauracji, a w obiektach urządzić punkty odbioru przesyłek, których adresatów kurier nie zastanie w domu.

Zdaniem Michała Glasera, prezesa OMGGS, podmioty ekonomii społecznej, współpracując z lokalnymi firmami, tworzą wokół siebie miejsca zatrudnienia. Oferują wysoki poziom usług i gwarantują, że pieniądze pozostają w regionie.

Gdańska spółdzielnia ma partnerów biznesowych i sponsorów. Oprócz 100czni współpracuje z nią firma Flex-Poland, należąca do międzynarodowej grupy świadczącej m.in. usługi inżynieryjne i zatrudniającej 160 tys. osób w 30 krajach. Organizuje np. szkolenia i wolontariat dla pracowników.

- Korporacje coraz bardziej doceniają działania CSR [społeczna odpowiedzialność biznesu - red.] i szukają partnerów społecznych, m.in. spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych i innych organizacji pozarządowych – mówi Paulina Kremer.