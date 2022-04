Henkel jednak wychodzi z Rosji

“Henkel będzie ściśle współpracował ze swoimi zespołami w Rosji, aby zapewnić uporządkowany proces wycofania” - napisano we wtorkowym oświadczeniu. Firma dodała, że ​​na tym etapie nie jest w stanie oszacować skutków finansowych decyzji.

Koncern oświadczył, że do czasu formalnego zakończenia działalności 2,5 tys. jego rosyjskich pracowników będzie nadal otrzymywać wynagrodzenia.

Jeszcze na początku kwietnia przedstawiciele władz spółki twierdzili, że produkcja w 11 zakładach na terenie Rosji będzie kontynuowana. W marcu zaprzestano jedynie realizacji nowych inwestycji.

Decyzja o pozostaniu w Rosji spotkała się z krytyką ze strony akcjonariuszy i opinii publicznej. Dwa tygodnie temu, na znak protestu, rezygnację złożył jeden z członków zarządu, Nicolas Krauss.

“Wierzę, że jest to przełomowy moment w historii, w którym globalna społeczność musi się zjednoczyć i stanowczo przeciwstawić się Putinowi i jego bezpodstawnej wojnie, która zagraża nie tylko całemu narodowi i jego mieszkańcom, ale także globalnemu systemowi opartemu na zasadach, które zapewniły bezprecedensowy globalny pokój i dobrobyt przez ostatnie 70 lat" - napisał menedżer na swoim profilu w serwisie LinkedIn.

Henkel produkuje m.in. proszki i płyny do prania Persil, Silan oraz Perwoll, płyn do mycia naczyń Pur, szampony do włosów Schauma, Syoss i Gliss Kur, lakiery do włosów Taft i kosmetyki do ich pielęgnacji Schwarzkopf, mydło Fa, płyn do mycia okien Clin, kleje Pattex, a także tabletki do zmywarki Somat.