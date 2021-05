Hiszpania liczy na 69,5 mld EUR z UE w ciągu trzech lat

Hiszpania oczekuje, że w ramach funduszu ratunkowego otrzyma z Unii Europejskiej w ciągu najbliższych trzech lat 69,5 mld EUR, donosi Reuters.

Taka zapowiedź padła z ust Nadii Calvino, tamtejszej minister gospodarki przy okazji wyjaśniania kwestii związanych z wykorzystaniem unijnych funduszy.

Łączna wartość środków jakie mają trafić do kraju z Półwyspu Iberyjskiego szacowana jest na 140 mld EUR, z czego około połowa w formie dotacji.

Część pieniędzy ma sfinansować duże projekty związane m.in. z infrastrukturą oraz dokapitalizowanie przedsiębiorstw.

Ubiegły rok, czwarta pod względem wielkości gospodarka w strefie euro zakończyła spadkiem PKB o rekordowe 10,8 proc. Prognozy na bieżący rok, zaktualizowane w dół na początku kwietnia zakładają około 6,5-proc wzrost gospodarczy. Wcześniej oczekiwano wartości z przedziału 7,2-9,8 proc.

Zdaniem Calvino, do końca 2022 r. produkcja gospodarcza powinna powrócić do poziomu sprzed pandemii. Na przyszły rok zakładany jest 7-proc. wzrost PKB, a w kolejnym jego dynamika powinna spowolnić do 3,5 proc.