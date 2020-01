Hiszpańska szansa dla polskich przedsiębiorców

Na początku lutego w Walencji odbędzie się giełda kooperacyjna dla firm z branży ceramicznej i architektonicznej.

Wydarzenie będzie elementem targów Cevisama, jednego z największych na świecie wydarzeń dla wspomnianych sektorów. Giełda to seria wcześniej zaaranżowanych 20-minutowych spotkań między przedsiębiorcami z różnych krajów. Działają oni w tej samej branży i są zainteresowani nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. Współorganizatorem spotkania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby wziąć udział w giełdzie, trzeba zarejestrować się na to wydarzenie, wypełniając formularz online. Znajduje się on na stronie giełdy. Termin rejestracji upływa 22 stycznia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.