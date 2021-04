Koncern Hitachi, który jest w trakcie procesu dezinwestycji i restrukturyzacji znalazł chętnych na swoją spółkę zależną działającą w obszarze surowcowym. Kosztem 817 mld jenów (7,5 mld USD) przejmie ją konsorcjum z Bain Capital na czele, informuje Reuters.

Hitachi Metals to firma, w której Hitachi kontroluje 53 proc. kapitału. Hitachi otrzyma za posiadane udziały 382 mld jenów. Na resztę, czyli 47 proc. konsorcjum złożyło ofertę opiewającą na 2181 jenów za akcję co daje 15,1-proc. premię w stosunku do ceny z zamknięcia wtorkowej sesji.

Konsorcjum ma w planach wycofanie akcji Hitachi Metals z obrotu na giełdzie w Tokio.

Jak poinformowano w komunikacie, Hitachi spodziewa się, że odnotuje na tej transakcji zysk nadzwyczajny w kwocie około 328 mld jenów. Podmiot zależny w ostatnich dwóch latach generował straty, a poszukiwania nowego właściciela ruszyły w zeszłym roku.

To ostatnia z grona dużych dezinwestycji japońskiego giganta, który chce transformować swoją działalność z obszaru elektroniki w stronę usług cyfrowych. Wcześniej Hitachi pozbyło się m.in. działu chemicznego Hitachi Chemicals, który trafił w ręce Showa Denko oraz działu diagnostyki obrazowej, którego nowym właścicielem został koncern Fujifilm Holdings.