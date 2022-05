Holding Buffeta nabył akcje korzystając ze spadków, które miały miejsce na początku roku. Udziały Citi staniały w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 38 proc., najmocniej spośród banków z Wall Street.

– Citi ma jedne z najtańszych akcji spośród spółek finansowych. Dzięki „błogosławieniu” Buffetta bank powinien w końcu zyskać zainteresowanie, na jakie zasługuje i przyciągnąć inwestorów w nadchodzących tygodniach i miesiącach - skomentował Thomas Hayes z nowojorskiego funduszu private equity Great Hill Capital.

Według danych Refinitiv, najnowsza inwestycja zwiększa udział holdingu Buffetta w Citigroup do 2,8 proc., co czyni go czwartym co do wielkości akcjonariuszem.

W pierwszej godzinie wtorkowej sesji akcje Citigroup drożały na nowojorskiej giełdzie o ok. 6 proc.