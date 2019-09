Horała: cel 6 proc. PKB na służbę zdrowia w 2024 r. jest niezagrożony

Cel 6 proc. PKB na służbę zdrowia w 2024 r. jest niezagrożony - podkreślił w czwartek poseł PiS Marcin Horała na konferencji prasowej w Kościerzynie (Pomorskie). Będziemy kontynuować wzrost wydatków na służbę zdrowia - zapowiedział.

Horała, "jedynka" na liście PiS w okręgu gdyńsko-słupskim podczas konferencji prasowej poświęconej programowi ochrony zdrowia Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział kontynuację wzrostu wydatków na ten cel. "Będziemy kontynuować wzrost wydatków na służbę zdrowia w całości. Ten cel 6 procent PKB w roku 2024 jest niezagrożony, on będzie zrealizowany w roku 2024, to będzie mniej więcej 160 miliardów złotych na ochronę zdrowia w Polsce" – podkreślił Horała. "Na tej ścieżce jesteśmy, nawet trochę wyprzedzamy ten harmonogram" - zauważył.

Horała przedstawił, co udało w sprawie ochrony zdrowia zrobić Prawu i Sprawiedliwości w mijającej kadencji. "Zwiększyliśmy nakłady na służbę zdrowia i to w sposób dosyć istotny. Na ochronę zdrowia w Polsce w roku 2014 wydawano 73 miliardy złotych, w roku 2019 to już będą 102 miliardy złotych, a więc wzrost w cztery lata o ponad jedną czwartą" – zaznaczył poseł.

Jak stwierdził Horała, istotną bolączką trapiącą służbę zdrowia jest brak kadr. Dodał, że teraz lekarze mogą "bardzo dobrze zarobić, ale po prostu nie ma tych lekarzy".

"Zwiększyliśmy liczbę miejsc na studiach medycznych z ponad 6,8 tysiąca do prawie 10 tysięcy" - przypomniał Horała. Dodał, że efekty tego działania nie będą widoczne od razu, bo na to potrzeba czasu. "Ale to spowoduje, że w kolejnych latach lekarzy w Polsce zacznie przybywać" - podkreślił.

Horała zaznaczył, że miniony rok jest pierwszym od wielu lat, "w którym więcej pielęgniarek odebrało prawo do wykonywania zawodu, zatrudniło się w służbie zdrowia niż z niej odeszło". Zapowiedział, że będzie kontynuowane zwiększanie liczby miejsc na studiach medycznych, a także liczby pielęgniarek przyjmowanych do zawodu, tak żeby wypełniać braki kadrowe w służbie zdrowia.

Poseł mówił też o kolejkach do lekarzy, które choć "nadal są, ale jest parę obszarów gdzie udało się je znacząco ograniczyć". "Na operacje zaćmy cztery lata temu w Polsce czekało w kolejce ponad pół miliona osób, teraz ta kolejka została skrócona do nieco ponad 200 tysięcy pacjentów" - stwierdził.

Dodał, że czas oczekiwania na ten zabieg, który wynosił nawet dwa lata, został skrócony średnio do pół roku, a są placówki, gdzie na ten zabieg czeka się poniżej trzech miesięcy. Znacząco udało się, także skrócić kolejki na badania rezonansem magnetycznym czy tomografem komputerowym.

"Kolejna ważna sprawa to SOR-y i pilotaż. (…) Pilotaż, na razie prowadzony na kilku oddziałach w Polsce. Polega on na klasyfikacji pacjentów, tak żeby ci, którzy są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji byli obsługiwani w pierwszej kolejności" – mówił Horała. Dodał, że część osób korzystających z SOR-ów to pacjenci, "którzy choć mają rzeczywisty problem zdrowotny, to traktują SOR-y jako zastępstwo lekarza pierwszego kontaktu". Te osoby powinny poczekać i dać pierwszeństwo, tym pacjentom, których życie jest zagrożone. Program ten w przyszłej kadencji parlamentarnej ma zostać wdrożony w całej Polsce.

Horała podkreślił także znaczenie programu "Leki 75+" dla seniorów. Z kosztującego 1 mld zł programu korzysta 2,4 mln seniorów, a lista darmowych leków to 2 tys. leków. Dodał, że program ten będzie rozszerzany, nastąpi wzrost jego finansowania o kilkaset milionów złotych, co pozwoli na dopisanie do listy ponad tysiąca leków.

Poseł ocenił, że Polska może się pochwalić kardiologią inwazyjną na światowym poziomie. Zapowiedział, powołanie specjalnego narodowego programu kardiologicznego oraz rozwiązanie problemu rehabilitacji i opieki nad pacjentami po zawałach.

Horała zapewni, że w przyszłej kadencji kontynuowany będzie program onkologiczny, a także zostaną wdrożone narodowy program zwalczania chorób rzadkich i specjalny system opieki nad osobami starszymi.