Andrzej Nowaczek, analityk HSBC, obniżył ceny docelowe akcji Pekao i PKO BP.

Jak w wynika z danych agencji Bloomberg, cena docelowa Pekao spadła ze 144 do 121 zł. W przypadku PKO BP nowa cena docelowa to 46,80 zł - o 16,5 proc. mniej niż do tej pory.