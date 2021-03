Huawei zacznie pobierać opłaty za patenty 5G od gigantów rynku smartfonów

Huawei Technologies zacznie pobierać „rozsądne” opłaty od największych producentów smartfonów, jak Apple, za korzystanie z opatentowanych przez chińską spółkę rozwiązań telefonii komórkowej 5G.

Huawei ma największy na świecie portfel patentów 5G. Zapowiada, że nie będzie pobierało za korzystanie z nich tak dużo jak jego rywale, m.in. amerykański Qualcomm, szwedzki Ericsson czy fińska Nokia. Chińska spółka szacuje, że wpływy z posiadanych przez nią wszystkich patentów powinny sięgnąć 1,2-1,3 mld USD w okresie 2019-2021. Obecnie pobiera z tego tytułu 2,50 USD od jednego telefonu, ujawnił we wtorek Song Liuping, dyrektor ds. prawnych chińskiej spółki. Dla porównania, w trakcie sporu między Apple i Qualcomm producent iPhone’ów skarżył się, że 7,50 USD od telefonu pobierane od niego jest „nieuczciwą” ceną za korzystanie z patentu. Qualcomm twierdził jednak, że to niska cena jak za dostęp do tak fundamentalnej technologii.