Instytut Ifo poinformował, że niemiecki przemysł oczekuje dalszego spadku produkcji w nadchodzących trzech miesiącach, ale w wolniejszym tempie, donosi Reuters.

Ifo podało, że indeks oczekiwań niemieckiego przemysłu dotyczących produkcji wzrósł w maju do minus 20,4 po spadku do minus 51 w kwietniu. To największy wzrost jego wartości od zjednoczenia Niemiec trzy dekady temu. Klaus Wohlrabe, szef badań w Ifo podkreślił, że poprawa indeksu oznacza jedynie „nurkowanie” pod mniej ostrym kątem.