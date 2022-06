IKEA przymierza sie do wyjścia z Rosji

W marcu IKEA tymczasowo zamknęła sklepy w Rosji, wciąż jednak opłacając 15 tys. tamtejszych pracowników.

W środowym oświadczeniu niderlandzka firma poinformowała, że w związku z pogarszającą się sytuacją z łańcuchem dostaw ,,nie widzi możliwości wznowienia sprzedaży w dającej się przewidzieć przyszłości” i tym samym decyduje się na rozpoczęcie poszukiwań nowych właścicieli dla swoich czterech fabryk leżących w Rosji.

Przed rozpoczęciem inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę, Rosja była dziesiątym co do wielkości rynkiem IKEA ze sprzedażą detaliczną wartą 7,6 mld złotych. W 2021 roku odpowiadało to 4 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej firmy.