Im gorzej, tym lepiej?

Poniedziałek przynosi słabość dolara na szerokim rynku, co ma związek z poprawą globalnego sentymentu. O kształcie piątkowej sesji na Wall Street zdecydowała dopiero ostatnia godzina, a nastroje w Azji pozostają chwiejne za sprawą niepewności co do dalszego rozwoju pandemii COVID w Chinach.

Co ciekawe stabilne po spadkach z zeszłego tygodnia pozostają rentowności amerykańskich obligacji - 10-letnie oscylują wokół 2,81 proc. Trudno to tłumaczyć większym zainteresowaniem długiem skoro nastroje wokół bardziej ryzykownych aktywów są dzisiaj lepsze. Może to oznaczać, że rynek zaczyna obawiać się globalnego spowolnienia gospodarczego i nie wycenia już bardziej agresywnych działań Fed ponad to, co jest już teraz wiadome.

Ta pokrętna logika sugeruje tym samym, że im większe będą obawy dotyczące hamowania amerykańskiej gospodarki, tym bardziej będą się cieszyć z tego inwestorzy - i przynajmniej w krótkim okresie tak może to działać. W tym kontekście warte uwagi będą zapiski z ostatniego posiedzenia Fed, które poznamy w najbliższą środę. Dzisiaj w gronie najsilniejszych walut są Antypody. Rynek ustawia się pod ruch RBNZ w tym tygodniu, który może przynieść podwyżkę stóp procentowych o 50 pb. Dolar australijski dobrze przyjął wynik wyborów parlamentarnych, chociaż nie jest jasne, czy laburzyści będą mogli rządzić samodzielnie. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej w Chinach, zarówno AUD i NZD zdają się zakładać, że przełom miał już miejsce, a chińskie władze skoncentrują się teraz na wsparciu własnej gospodarki. Mocne są dzisiaj też korony skandynawskie, które cechuje duża wrażliwość na wahania globalnego sentymentu. Dobrze radzą sobie też funt oraz euro (w tym ostatnim przypadku wskazuje się na wypowiedź szefowej ECB, która dała do zrozumienia, że podwyżka stóp procentowych mogłaby mieć miejsce nawet w kilka tygodni po zakończeniu skupu aktywów co do uwiarygadnia lipcowy scenariusz). EURUSD - Mocne wsparcie od Lagarde Szefowa Europejskiego Banku Centralnego przyznała w ostatnich minutach, że bank centralny jest gotowy wyjść z ujemnych stóp procentowych (depozytowa w strefie euro wynosi obecnie -0,50 proc.) do końca III kwartału, co wyraźnie podbija oczekiwania na drugą podwyżkę stóp we wrześniu (pierwsza o 25 pb. spodziewana jest w lipcu) oraz kolejne (Lagarde przyznała, że ECB podejmie wszelkie stosowne kroki w celu przeciwdziałania wysokiej inflacji). Do tej pory rynek wyceniał trzy pełne ruchy o 25 pb. na stopach w tym roku. Dzisiaj poznaliśmy też dane Ifo z Niemiec - indeks zaufania w tamtejszym biznesie odbił w maju bardziej, niż sądzono - do 93,0 pkt. wobec oczekiwanych 91,4 pkt., a ekonomista Ifo Klaus Wohlrabe stwierdził, że na obecną chwilę nie ma sygnałów recesji w gospodarce, chociaż ryzyka pozostają ogromne (największy problem to nadal problemy z łańcuchami dostaw). Notowania EURUSD z impetem wybiły rejon oporu przy 1,0630-40 (szczyty z początku maja) i są na drodze do podejścia w rejon oporów 1,0760-80, które mogą być celem dla tej krótkoterminowej fali.