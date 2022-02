Ekonomiści ankietowani przez “The Wall Street Journal” spodziewali się, że indeks osiągnie wartość 19 pkt. Każdy odczyt powyżej zera wskazuje na ekspansję w sektorze produkcyjnym.

Subindeks nowych zamówień spadł miesiąc do miesiąca z 17,9 do 14,2 pkt, zaś wskaźnik dostaw z 20,8 do 13,4 pkt, czyli najniższego poziomu od sierpnia 2020 roku.

Indeks Fed z Filadelfii oraz indeks New Jork Empire State są postrzegane jako dobry prognostyk przed publikacją ogólnokrajowych danych ISM dla sektora przemysłowego.