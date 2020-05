Indyjska gospodarka przeżywa bardzo trudny okres. Dominujący w niej sektor usługowy dostał poważny cios ze strony epidemii koronawirusa, co doprowadzi do znaczącego spadku PKB tego kraju.

W kwietniu indeks PMI dla usług zapikował do zaledwie 5,4 pkt z 49,3 pkt miesiąc wcześniej, co jest najniższą wartością tego wskaźnika na świecie. Po raz pierwszy obniżył się do wartości jednocyfrowej.

Zobacz więcej Indie fot. Bloomberg

Odczyt zdecydowanie odbiegł tez od mediany oczekiwań ekonomistów, która zakładała spadek jedynie do 40,0 pkt. Odnosząc się historycznych porównań wskaźnika z PKB, sugeruje to, że gospodarka skurczyła się w kwietniu w tempie 15 proc. rocznie. Dane PMI dają pierwszy prawdziwy obraz niszczycielskiego uderzenia w gospodarkę ze strony pandemii koronawirusa i zamknięcia kraju, które weszło w życie w ostatnim tygodniu marca. Duża liczba ludności pozostała bez środków do życia, a według szacunków, 122 mln ludzi straciło pracę w kwietniu, w tym osoby które zatrudniały się z dnia na dzień. Trzecia co do wielkości gospodarka Azji jest na drodze do odnotowania gwałtownego spadku w tym roku. Bloomberg Economics prognozuje, że PKB zmniejszy się o prawie 25 proc. w kwartale kwiecień-czerwiec w porównaniu z rokiem ubiegłym i 4,5 proc. w roku podatkowym do marca 2021 r. Z kolei bank Standard Chartered przewiduje spadek rzędu 2 proc. w tym roku.

