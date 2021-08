Indeksy PMI w Chinach spadły mocniej niż zakładano

Niepokojące informacje dotarły z chińskiej gospodarki. W sierpniu sektor przemysłowy odnotował spowolnienie wzrostu zaś branży usługowej doszło do zduszenia ożywienia i jej skurczenia, informuje Reuters.

Zaprezentowane we wtorek przez Narodowe Biuro Statystyczne wskaźniki PMI zaniepokoiły swoim poziomem, gdyż ich spadki okazały się znacznie wyższe od oczekiwań. W przypadku przemysłu wskaźnik PMI w sierpniu 2021 r. zniżkował do 50,1 pkt z 50,4 pkt w lipcu, co wskazuje na jedynie symboliczny rozwój. Tymczasem mediana prognoz zakładała zniżkę do 50,2 pkt.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w usługach. Analogiczny indeks opadł aż do 47,5 pkt z 53,3 pkt w lipcu sugerując się kurczenie tego segmentu gospodarki. W tym przypadku spodziewano się zniżki do 52,1 pkt.

Ogólny, złożony wskaźnik PMI za sierpień, obejmujący zarówno działalność produkcyjną, jak i usługową, spadł w sierpniu do 48,9 pkt z 52,4 pkt w lipcu.

Poziom 50 pkt jest granicą oddzielającą rozwój od kurczenia się dengo sektora.

Zdaniem ekonomistów banku Nomura, tak słabe odczyty mogą utwierdzać w przekonaniu, że spowolnienie wzrostu w II półroczu może być dość zauważalne.

Z kolei specjaliści z Capital Economics oceniają, że ostatnie badania sugerują, iż chińska gospodarka skurczyła się w sierpniu, ponieważ zakłócenia spowodowane wirusami mocno zaważyły na działalności usługowej. Przemysł również dopadła zadyszka, ponieważ wąskie gardła w łańcuchu dostaw pogorszyły się, a popyt mocno osłabł.