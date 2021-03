Inflacja CPI w Indiach wzrosła w lutym do 5,03 proc. To efekt rosnących niektórych produktów spożywczych, pisze Reuters.

W styczniu wskaźnik wynosił 4,06 proc. Analitycy ankietowani przez Reutera przewidywali, że w lutym inflacja wzrośnie do 4,83 proc.

Najszybciej drożały produkty spożywcze - wskaźnik wzrósł miesiąc do miesiąca z 1,96 do 3,87 proc. Najmocniej, aż o 20,78 proc., drożały oleje i tłuszcze. Napoje bezalkoholowe zdrożały o 13,92% proc., mięso i ryby o 11,34 proc., a nabiał o 11,13 proc. O 6,27 proc. rok do roku staniały warzywa.

Na podwyższonym poziomie utrzymywała się także inflacja w segmencie paliw - miesiąc do miesiąca spadła z 3,87 do 3,53 proc.