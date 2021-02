Indie planują skupić dług o wartości 41 mld USD

Indyjski bank centralny nadal chce skupować dług na ogromną skalę. W kolejnym roku podatkowym zamierza nabyć obligacje skarbowe o wartości ponad 3 bln rupii (41 mld USD).

Działania Banku Rezerw Indii mają na celu wsparcie rządowych planów pożyczkowych i być nieco większe od zakupów prowadzonych w bieżącym roku, kończącym się w marcu. Jak donoszą źródła agencji Bloomberg, RBI dążyć będzie do obniżenia rentowności benchmarkowych obligacji poniżej poziomu 6 proc. oraz zawężeniu spreadu w stosunku do stopy repo do około 150 punktów bazowych. Obecnie relacja ta kształtuje się na poziomie 200 pb.

Według traderów, plany RBI powinny pozytywnie wpłynąć na rynek i chronić go przed nadmierną podażą, jednak z drugiej strony ograniczą możliwość handlu.

W poniedziałek RBI poinformował również, że 10 lutego zamierza w ramach operacji otwartego rynku zakupić obligacje o wartości 200 mld rupii.

Deklaracje banku centralnego zbiły rentowność 10-latek o 4 pb do 6,03 proc.

W bieżącym roku podatkowym RBI kupił już obligacje skarbowe o wartości około 2,5 bln rupii netto.