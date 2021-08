Indyjska gospodarka prawdopodobnie mocno odbiła

Po silnym załamaniu będącym następstwem wybuchu koronakryzysu, w okresie drugiego kwartału 2021 r. doszło prawdopodobnie do mocnego odreagowania w indyjskiej gospodarce, donosi Reuters.

Najnowsze sondaże wśród ekonomistów zakładają, że PKB w trzeciej pod względem wielkości gospodarce Indii zwiększył się w okresie kwiecień-czerwiec 2021 r. o 20,0 proc. wobec rekordowego spadku odnotowanego w analogicznym okresie minionego roku na poziomie -24,4 proc.

Jeśli szacunki (mediana) okażą się zgodne z rzeczywistością, oznaczać to będzie najszybszy wzrost od połowy lat 90. minionego wieku, kiedy to zaczęto zbierać porównywalne dane. Równocześnie oznaczałoby to gwałtowne przyspieszenie odbicia po zaledwie 1,6 proc. wzroście w I kwartale roku kalendarzowego.

Prognoza Banku Rezerw Indii zakłada tymczasem, że w całym bieżącym roku obrotowym gospodarka ma rozwijać się w tempie 9,5 proc. Istnieje jednak duże ryzyko negatywnego uderzenia ze strony trzeciej fali pandemii koronawirusa.

W sezonie 2020/2021 indyjska gospodarka skurczyła się aż o 7,3 proc. notując jeden z najgorszych wyników wśród wiodących, światowych gospodarek.