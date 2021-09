Inflacja na Wyspach Brytyjskich najwyższa od ponad dziewięciu lat

Po gwałtownym wzroście w sierpniu, inflacja cen konsumenckich w Wielkiej Brytanii znalazła się na najwyższym poziomie od ponad dziewięciu lat. Miesięczna dynamika była z kolei najwyższa od 24 lat, informuje Reuters.

Dane Narodowego Urzędu Statystycznego (ONS) pokazały, że w sierpniu 2021 r. inflacja CPI przyspieszyła do 3,2 proc. w ujęciu rocznym, po 2,0-proc. dynamice odnotowanej miesiąc wcześniej. To najwyższy poziom wskaźnika od marca 2012 r. Mediana prognoz zakładała tymczasem zwyżkę o 2,9 proc.

W porównaniu z lipcem ceny podskoczyły o 0,7 proc.

CPI wzrosła miesiąc do miesiąca o 1,2 proc. w ujęciu annualizowanym, co jest największym skokiem od 1997r., kiedy to zaczęto archiwizować dane w takiej formie.

Co istotne, bardzo wysoka dynamika wzrostu odpowiednio o 3,1 i 0,7 proc. była udziałem inflacji bazowej, która nie obejmuje silnie wahających się cen żywności i energii, co sugerować może trwałość trendu wzrostowego.

Eksperci sądzą jednak, że podobnie jak w innych gospodarkach, tak duży wzrost cen będzie miał ograniczony czasowo charakter.

Większość wzrostu prawdopodobnie będzie tymczasowa, ponieważ w zeszłym roku ceny w restauracjach i kawiarniach znacznie spadły z powodu programu „Jedz poza domem, aby pomóc”, podczas gdy w tym roku ceny odbiły – powiedział statystyk ONS Jonathan Athow.

Mocny skok cen będzie wywierał presję na Bank Anglii odnośnie terminu zaostrzenia polityki pieniężnej i podwyżek stóp procentowych, w celu osłabienia ryzyka inflacyjnego w przyszłości.