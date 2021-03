Agencja statystyczna IBGE podała w czwartek, że w połowie marca brazylijska inflacja konsumencka wzrosła do nowych, wieloletnich maksimów. To efekt galopujących kosztów transportu i nieruchomości, pisze Reuters.

Miesięczny indeks cen IPCA-15 wzrósł do 0,93 proc. To najwyższy odczyt w marcu od sześciu lat. Roczna stopa inflacji wzrosła do 5,52 proc. - najwyższego poziomu od ponad czterech lat, który przekroczył również górną granicę banku centralnego na ten rok .

Wzrost inflacji miesiąc do miesiąca był praktycznie dwukrotnie wyższy niż w lutym, co było zgodna z prognozami analityków ankietowanych przez Reutera. Roczna stopa inflacji wzrosła miesiąc do miesiąca o prawie pełny punkt procentowy. Dane sugerują, że presja inflacyjna w Brazylii pozostaje wysoka w wyniku słabych kursów wymiany i niestabilności finansach publicznych. Ekonomiści spodziewają się, że w nadchodzących miesiącach roczna stopa inflacji będzie nadal rosła, a następnie spadnie w drugiej połowie roku. Cel inflacyjny banku centralnego na 2021 rok to 3,75 proc. z marginesem błędu wynoszącym 1,5 punktu proc. po obu stronach. Koszty transportu wzrosły miesiąc do miesiąca o 3,79 proc., ceny paliw o 11,6 proc., a ceny nieruchomości o 0,7 proc.