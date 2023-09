Inflacja w Izraelu przyspieszyła. Kurs szekla najsłabszy od 6 lat

Inflacja w Izraelu przyspieszyła w zeszłym miesiącu, osiągając poziom ponad 4 proc., co stanowi wyzwanie dla tamtejszego banku centralnego. Spadek wartości szekla przyczynił się do wzrostu cen. Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 4,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, nieco ponad prognozę analityków, którzy oczekiwali 4 proc. Stopa inflacji wyniosła natomiast w lipcu 3,3 proc. - donosi agencja Bloomberg.

