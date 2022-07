Inflacja w Nowej Zelandii przebiła oczekiwania, najwyższa od 32 lat

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Do najwyższego poziomu od 32 lat wzrosła inflacja w Nowej Zelandii przekraczając wszelkie prognozy ekonomistów. Wywiera to presję na tamtejszy bank centralny do kontynuowania agresywnej polityki pieniężnej, informuje Bloomberg.

W drugim kwartale 2022 r. stopa rocznej inflacji w nowozelandzkiej gospodarce przyspieszyła do 7,3 proc. z 6,9 proc. kwartał wcześniej, wynika z rządowych danych. To wynik wyższy od mediany prognoz, która zakładała zwyżkę do 7,1 proc.