Inflacja we Francji z nowym rekordem

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Do nowego rekordowego poziomu wzrosła w maju inflacja cen konsumenckich we francuskiej gospodarce, co wywierać będzie coraz większą presję na Europejski Bank Centralny, informuje Bloomberg.

Fot. Jeremy Bezanger/Unsplash