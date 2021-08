Inflacyjny szok może pomóc złotemu

Od początku roku złoty radził sobie wyraźnie słabiej niż inne waluty regionu. Ale najwyższa od 20 lat inflacja w Polsce może paradoksalnie pomóc naszej walucie i zmusić władze monetarne do zmiany kursu

Przez pierwsze 9 miesięcy covidowego kryzysu złoty radził sobie podobnie jak czeska korona i wyraźnie lepiej niż węgierski forint. Sytuacja uległa zmianie dopiero w połowie grudnia, gdy Narodowy Bank Polski po raz pierwszy od ponad 10 lat otwarcie interweniował na rynku walutowym, aby osłabić złotego. Kolejne interwencje były prowadzone najprawdopodobniej po to, aby na koniec roku odnotować w bilansie wyższe kursy walut obcych, co księgowo zwiększyło zysk NBP i pozwoliło wpłacić więcej pieniędzy do budżetu państwa.