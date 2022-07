Innowacyjne rozwiązania dla nauki i przemysłu

Unijne dotacje sfinansowały powstanie m.in. nowatorskich technologii wykorzystujących fale mózgowe i sensorów rozluźniających mięśnie.

Młodzi przedsiębiorcy chętnie korzystają z funduszy unijnych. Na szczególnie duże wsparcie mogą liczyć twórcy innowacji w branży technologicznej.

– Z satysfakcją obserwujemy, jak wartościowe rozwiązania w tym sektorze proponują przedstawiciele start-upów. Branża stawia przed przedsiębiorcami bardzo wysokie wymagania. Jednocześnie oferuje im ogromne możliwości rozwoju – mówi Marcin Seniuk, dyrektor departamentu rozwoju start-upów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmą, której dotacje pomagają w udoskonalaniu produktów, jest m.in. BrainTech.

– Wszystko zaczęło się od 2008 r., kiedy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się, za sprawą zespołu naukowego profesora Piotra Durki, pierwszy w Polsce pokaz BCI dotyczący możliwości łączenia mózgu z komputerem [ang. brain-computer interface, interfejs mózg-komputer - przyp. red.]. Na fali tego wydarzenia, cztery lata później, powstała spółka BrainTech – mówi Krystian Dereziński, członek zarządu BrainTech.

Firma jest producentem i dystrybutorem kompletnych systemów BCI.

– Z jednej strony produkujemy tzw. hardware, czyli wzmacniacze LG, czepki, stymulatory do wywoływania konkretnych bodźców wzrokowych. Z drugiej strony oferujemy tzw. software, czyli program, który rejestruje, przetwarza i wykorzystuje odpowiednie sygnały do komunikacji mózg-komputer – wyjaśnia Krystian Dereziński.

Najszybszy BCI

Z dumą wspomina udział przedstawicieli spółki w targach CeBIT, które odbywają się w Hanowerze i są przeznaczona dla twórców technologii komputerowych.

– Zaprezentowany tam przez nas system otrzymał nagrodę najszybszego BCI. To było dla nas dodatkowym napędem, aby tworzyć nowe rozwiązania, wyjątkowe w skali świata – podkreśla Krystian Dereziński.

Do czego przydatna jest technologia BCI?

– Ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy np. pacjent częściowo lub całkowicie traci możliwość używania mięśni, czyli funkcje motoryczne. Technologia BCI umożliwia komunikację z taką osobą. Pacjent reaguje na otoczenie przy pomocy swoich myśli. Natomiast wspomniana technologia je sczytuje – wyjaśnia Krystian Dereziński.

Rozwiązanie – jak podkreśla – może być również stosowane w diagnostyce, czyli w przewidywaniu zaburzeń, które dopiero mogą pojawić się u osoby chorej.

– W takim przypadku obserwujemy, jak wygląda pochodzący z mózgu sygnał diagnozowanego pacjenta. Na podstawie tej charakterystyki jesteśmy w stanie stwierdzić, czy grozi mu w przyszłości jakieś zaburzenie, czy może już ono wystąpiło – zaznacza Krystian Dereziński.

Na kieszeń każdego Polaka

Technologia BCI jest z powodzeniem wykorzystywana również w grach komputerowych. Niestety, wciąż nie jest ona rozwiązaniem powszechnym.

– Od początku naszej działalności przyświeca nam cel, by tworzyć systemy na kieszeń każdego Polaka. Tym, co najbardziej wpływa na cenę technologii, jest koszt jej produkcji. BCI ma wielki potencjał. Technologia może być wykorzystana na wiele ciekawych sposobów, zarówno w diagnostyce, jak i w sektorze rozrywki – przyznaje Krzysztof Dereziński.

Dzięki funduszom unijnym przedstawiciele spółki stworzyli kompletne laboratorium BCI.

– Znajduje się w nim narzędzie do rejestrowania sygnału oraz stymulator służący do pobudzania płatu potylicznego badanej osoby. Jednak najistotniejszą częścią tego systemu jest oprogramowanie – podkreśla Krzysztof Dereziński.

Poważne osiągnięcia

Atutem spółki jest to, że jej założyciele mają doświadczenie akademickie. Za każdym pomysłem, wnioskiem o grant stoją poważne nazwiska i osiągnięcia naukowe.

– To nie są idee wyssane z palca. Nasza praca na uniwersytecie sprowadza się do tego, że dzięki grantom realizujemy wieloletnie projekty i badania – wyjaśnia Krzysztof Dereziński.

W najbliższym czasie przedstawiciele spółki chcą skupić się na dystrybucji stworzonych przez nich rozwiązań.

– Obecnie bolączką wielu firm zajmujących się elektroniką i nowymi technologiami jest napięta sytuacja geopolityczna. Dostępność podzespołów jest problematyczna. Trzeba dbać o to, aby mieć zapasy. Wyzwaniem dla nas na najbliższe miesiące jest utrzymanie stabilnej linii produkcyjnej, a z drugiej strony dostarczanie odbiorcom produktów najwyższej jakości w jak najlepszej cenie. Co to oznacza w praktyce? Zależy nam na tym, aby osoby bez dużych funduszy mogły robić w domowym laboratorium eksperymenty z wykorzystaniem fal mózgowych – tłumaczy Krzysztof Dereziński.

Rozluźnić mięśnie

Młode spółki pracują również nad rozwiązaniami wspierającymi pozytywne nawyki postawy. Na polskim rynku pojawiają się innowacje, które pomagają w wypracowywaniu nawyków związanych z odpowiednią postawą i zapobiegają powstawaniu schorzeń kręgosłupa w odcinku szyjnym. Schorzenia te w wielu przypadkach są spowodowane zbyt częstym korzystaniem z telefonu lub laptopa. Przedstawiciele lubelskiej firmy Gyrache opracowali rozwiązanie wspierające pozytywne nawyki postawy. Urządzenie do ich monitorowania ma formę sensora naklejanego na szyję. Rejestruje on kąt nachylenia głowy. Platforma wysyła powiadomienia zachęcające do ćwiczeń, które mają rozluźnić mięśnie odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 999 tys. zł.

Z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że z przewlekłymi dolegliwościami pleców boryka się aż 25 proc. dorosłych Polaków. Przyczynami tego problemu są m.in. mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia.

Badania magnetyczne

Start-upy mogą pochwalić się również innowacjami diagnostycznymi na skalę międzynarodową. Jednym z nich jest Mr Diagnostic.pl, firma działająca w województwie warmińsko-mazurskim. Jej przedstawiciele stworzyli nową metodę diagnostyczną, która ulepszyła badania rezonansem magnetycznym. Nowością jest stosowanie podczas obserwacji pacjenta kamery termowizyjnej Umożliwia ona przeprowadzenie badania osobom, które mają wszczepione implanty metalowe i naczyniowe. Dotychczas tacy pacjenci byli wykluczeni ze wspomnianej diagnostyki. Powód? Jednym z jej powikłań był niekontrolowany, miejscowy wzrost temperatury w okolicach implantu. Na realizację projektu spółka Mr Diagnostic.pl otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 7,6 mln zł.