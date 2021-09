Inny wymiar inwestycji w sztukę

Art Box Experience, cyfrowa galeria sztuki, zostanie otwarta w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale zainwestować w nią będzie można już we wrześniu. Dłużej trzeba będzie poczekać na ofertę Grupy Desa – właściciela największego w Polsce domu aukcyjnego, której prospekt niedawno trafił do KNF.

Galeria w przestrzeni multimedialnej to projekt pod nazwą Art Box Experience, na którego ukończenie spółka Art Box Gallery chce pozyskać pieniądze w trakcie oferty crowdinvestingowej na platformie Crowdway.

Projekt ma rozmach. Kiedy ujrzy światło dziennie, z pewnością dostarczy wielu wrażeń, zwłaszcza że uczestniczy w nim Piotr Sikora, współproducent nominowanej do Oskara „Katedry” i filmu „Sztuka Spadania”, który otrzymał nagrodę BAFTA.

Teraz sztuka, wspierana najnowszymi technologiami i pokazywana na ekranach projekcyjnych oraz 360 LED, dzięki efektom wizualnym i dźwiękowym będzie się łączyła z rozrywką.

W Norblinie jak w Tokio

Retro Warszawa Widzów czeka m.in. niepowtarzalny po przedwojennej stolicy. Art Box Gallery, szykując multimedialną wizualizację Warszawy, pozyskała archiwalne filmy z muzeów w Stanach Zjednoczonych i Francji materiały prasowe

Galeria zajmie prawie 800 mkw. w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli (rewitalizacja zabytku zakończyła się po 46 miesiącach). Art Box Gallery podpisała 10-letnią umowę najmu w lipcu 2020 r. Prawie dwuhektarowy teren fabryki należy do notowanej na GPW Grupy Capital Park, która zainwestowała 2,2 mln zł w projekt Art Box Experience i prace adaptacyjne przestrzeni wystawienniczej.

Zaprojektowane są już mobilne wystawy – w pełni zautomatyzowane dzięki systemowi podnoszonych ekranów połączonemu z wielokanałowym systemem projekcyjnym, warstwą interaktywną i dźwiękową. Przedstawiciele Art Box Gallery zapewniają, że zmiana pokazów multimedialnych będzie możliwa w kilka sekund. W projektowanej przestrzeni spółka przewidziała też miejsce dla sklepu i kawiarni panoramicznej, by zachęcić do odwiedzin rodziny z dziećmi, a jednocześnie zdywersyfikować źródła przychodów, co dla inwestorów nie jest bez znaczenia. Na otwarcie zaplanowane są dwie wystawy: „Retro Warszawę” i „Save the Planet”, których prace projektowe pochłonęły 800 tys. zł.

Nie tylko wystawy W Art Box Experience planowane są też atrakcje dla rodzin z dziećmi i multimedialne lekcje muzealne dostosowane do różnych grup wiekowych. materiały prasowe

„Retro Warszawa” to niepowtarzalny spacer po przedwojennej stolicy. Będzie można zobaczyć, jak sto lat temu toczyło się życie w mieście. Art Box Gallery, szykując multimedialną wizualizację Warszawy, pozyskała archiwalne filmy z muzeów w Stanach Zjednoczonych i Francji, które zostały cyfrowo poprawione do technologii 4K. Z pomocą programów bazujących na AI skorygowany został nawet kolor. Wybór wystawy nie jest przypadkowy – spacer po mieście z historią odbędzie się w zabytkowych murach Fabryki Norblina.

Zupełnie inna będzie wystawa „Save the Planet” stworzona na podstawie ścieżki wizualnej i dźwiękowej do filmu w reżyserii Jarbasa Agnelli o takim samym tytule, która przeniesie zwiedzających w świat natury i ważnych wydarzeń dla ludzkości. Wszystko w takt „Czterech pór roku” Vivaldiego. Będzie zarówno przeprawa przez lawę wulkaniczną, jak i uczestnictwo w przyspieszonym rozrastaniu się miasta.

Spółka planuje też multimedialne lekcje muzealne dostosowane do różnych grup wiekowych.

Przewaga konkurencyjna

Save the Planet Kolejna wystawa przeniesie zwiedzających w świat natury i ważnych wydarzeń dla ludzkości. materiały prasowe

Art Box Gallery twierdzi, że Art Box Experience nie ma bezpośredniej konkurencji ze względu na brak innych cyfrowych galerii w Polsce. Do najbliższej trzeba się udać do Paryża, bo do Tokio lub Nowego Jorku jest już znacznie dalej. Ponadto zespół Art Box Gallery ma doświadczenie w tworzeniu widowisk multimedialnych oraz w produkcji animacji, filmów i konwentów opartych na VFX i CGI. Joanna Kowalkowska, prezes spółki, swoje projekty realizowała m.in. dla marek Alexander McQueen i Yves Saint Laurent. Przez wiele lat jako producent kreatywny i art director związana była Platige Image, studio post-produkcyjnym i animacyjnym założonym przez Piotra Sikorę, założyciela i wspólnika Art Box Gallery i Jarosława Sawko.

Przewagę nad konkurencją ma również Grupa Desa, właściciel m.in. największego w Polsce domu aukcyjnego, która złożyła prospekt w KNF. Inwestycja w sztukę nabiera więc zupełnie nowego wymiaru.