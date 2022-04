Wiodące instytuty ekonomiczne obniżyły prognozę wzrostu gospodarczego Niemiec w tym roku z powodu negatywnych skutków wojny na Ukrainie, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Prognoza wzrostu w tym roku została obniżona do 2,7 proc. Wcześniejsza to 4,8 proc., twierdzą informatorzy agencji. Instytuty miały jednocześnie podwyższył prognozę wzrostu w 2023 roku z 1,9 proc. do 3,1 proc.