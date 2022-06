Kurs Adiuvo od 15 czerwca wzrósł o 20 proc. po serii komunikatów spółki portfelowej Airway Medix (Adiuvo ma 42,7 proc. walorów), o liście intencyjnym w sprawie długofalowej umowy partnerskiej z BICI Solutions oraz o podpisaniu listu intencyjnego z amerykańską firmą, zainteresowaną zakupem pełnych praw do technologii CSS.

57 proc. akcji Adiuvo należy do spółki Orenore, 9,41 proc. do Investors TFI, a 9,36 proc. do Avivy OFE.