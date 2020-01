Inwestycji więcej, pracy mniej

Polska Strefa Inwestycji osiągnęła cel: krajowe firmy ją szturmują. Tylu projektów nie było od rekordowego 2014 r. Nakłady są przyzwoite, miejsc pracy firmy obiecują mniej, ale dziś to nie problem

Minął pierwszy pełny rok obowiązywania Polskiej Strefy Inwestycji, czyli zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) gwarantowanych na nowych zasadach — w dowolnym miejscu w kraju, na 10, 12 lub 15 lat. Strefy wydały 354 decyzje — najwięcej od rekordowego roku 2014. Do rekordu wynikowi jednak daleko, był niewiele lepszy niż w 2018 r. i zbliżony do poziomu z 2017 r., czyli jeszcze sprzed zmian. Wartość zadeklarowanych nakładów — 15,7 mld zł — jest o 1 mld zł wyższa niż rok wcześniej. Strefom wciąż daleko do 21,5 mld zł z 2014 r. Inwestorzy zadeklarowali nawet mniej niż w dobrym 2017 r., ale więcej niż przed rokiem. Miejsc pracy firmy obiecują 6,5 tys., najmniej od lat, ale w dobie śladowego bezrobocia, rosnących pensji i automatyzacji nie jest to raczej zła wiadomość.0o