FT: Deutsche Bank rozważa stworzenie „złego banku” z aktywami 50 mld EUR

Anonimowi informatorzy The Financial Times twierdzą, że w związku z przeglądem działalności inwestycyjnej Deutsche Bank rozważa stworzenie „złego banku”, do którego trafiłyby aktywa warte nawet 50 mld EUR, donosi Reuters.