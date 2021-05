Jak najdłuższe życie ubrań

W ramach naszej globalnej strategii zrównoważonego rozwoju dbamy o to, aby nasi klienci mieli alternatywę i mogli wybierać urządzenia zaprojektowane z myślą o naszej planecie. Dbamy aby projektowane były tak, aby ich działanie miało jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Przykładem może być linia pralek i suszarek PerfectCare, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przedłużać życie odzieży. Wszystkie zastosowane technologie mają jeden cel – aby nasze ubrania mogły służyć nam jak najdłużej. Pralki posiadają tryb krótkiego prania parowego, dzięki czemu odświeżymy nasze ubrania bez uruchamiania całego cyklu. Dostosowują również parametry prania do załadunku, a także zmiękczają wodę, dzięki czemu zapewniają lepsze działanie detergentów.

W naszych działaniach wychodzimy poza sferę produktową. Electrolux prowadzi również działania edukujące konsumentów i inicjuje akcje zachęcające do działań proekologicznych. W Polsce współpracujemy m.in. z inicjatywą „Ubrania do oddania”, wspólnie z którą zachęcamy do przekazywania używanej odzieży i wspierania organizacji pozarządowych. Wspólnie promujemy ideę nadawania ubraniom „drugiego życia”.

Nasze kampanie reklamowe zachęcają do przemyślanych wyborów. Podejmujemy kooperacje z autorytetami w swoich dziedzinach, np. wspólnie z Tomaszem Ossolińskim, projektantem mody i entuzjastą ekologicznym, promujemy koncept szafy kapsułowej i gospodarki cyrkularnej.