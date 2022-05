Jak skutecznie sprzedać firmę? Aspekty finansowe

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jeśli właściciel mieszkania, przed wystawieniem go na sprzedaż, zatroszczy się o odświeżenie wnętrza i włączy do wystroju stylowe detale, a przy tym zadba o uregulowanie kwestii finansowych i prawnych nieruchomości, to może liczyć na większe zainteresowanie ofertą oraz uzyskać wyższą cenę transakcyjną. Podobnie jest ze sprzedażą firmy – uważają eksperci Grant Thornton.

W trzech podcastach eksperci Grant Thornton tłumaczą, jak przygotować firmę do zmian właścicielskich w obszarach: finansowym, biznesowym i prawnym. Wysłuchaj odcinka nt. finansowego aspektu sprzedaży firmy.